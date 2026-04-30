Алиментщиков хотят ловить с помощью ГИБДД и собирать с них долги по ночам В СП предложили разыскивать алиментщиков через систему "Паутина" ГИБДД

Москва30 апр Вести.Счетная палата (СП) России выступила с инициативой расширить полномочия судебных приставов и внедрить новые решения для борьбы с уклонением от выплаты алиментов. Об этом сообщает газета "Известия".

Согласно докладу ведомства, предлагается наделить сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП) правом использовать систему ГИБДД "Паутина" для отслеживания перемещений автомобилей должников.

Кроме того, содержится рекомендация разрешить приставам проводить исполнительные действия в ночное время и в выходные дни. Необходимость таких мер специалисты связывают с сохраняющейся актуальностью проблемы неплательщиков. Хотя общее число дел в этой сфере сократилось до 1,5 миллиона, а доля реальных взысканий выросла до 10%, разрыв между открытыми и завершенными производствами остается значительным.

Одной из ключевых сложностей эксперты назвали наличие у должников скрытых доходов. Было отмечено, что стандартные механизмы удержания средств из зарплаты оказываются неэффективными, если граждане получают оплату через "серые" схемы, работают в такси, на маркетплейсах или используют анонимные электронные кошельки.

В качестве эффективной меры воздействия Счетная палата предложила чаще применять наказание в виде принудительных работ вместо исправительных. Аудиторы пояснили, что такой формат, предполагающий проживание в специальных центрах и прямое направление части заработка на погашение долга, минимизирует риски уклонения. В ФССП поддержали данную концепцию, уточнив, что с 2026 года принудительные работы стали самостоятельным видом наказания, который будет применяться к тем, кто намеренно скрывает доходы или отказывается от официального трудоустройства.

Согласно данным ведомства, в первом квартале 2026 года доля назначений принудительных работ уже выросла до 13%. По оценке ФССП, комплексная работа, включающая создание специализированных подразделений и реестра неплательщиков, уже приносит плоды. Объем взысканных алиментных платежей по итогам 2025 года превысил 110 миллиардов рублей, что более чем в два раза выше показателей трехлетней давности.

Ранее доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что алименты в России начиная с 1 марта 2026 года будут высчитываться исходя из средней зарплаты по субъекту.