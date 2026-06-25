Москва25 июн Вести.В России в ближайшее время законодательно введут инициативы, нацеленные на то, чтобы найти баланс между интересами взыскателя и должника. Об этом ИС "Вести" сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) — главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов.

Инициативы направлены на защиту должников, отметил он.

Правительством внесен законопроект, который обеспечивает баланс интересов взыскателей и должника. С точки зрения должника будет запрещена работа по взысканию имущества при долгах до 10 тысяч рублей. Сейчас пороговая сумма — 3 тысячи. Я думаю, это как раз защита прав должника от излишнего давления в сфере принудительного исполнения. Кроме того, четко прописывается механизм порядка взыскания долгов с банковских счетов граждан, последовательное взыскание в пределах суммы долга. Поэтому это тоже в плюс должнику. Вот эти две очень важные новеллы рассказал Аристов

Также будет урегулирован порядок очередности взыскания.

Сначала будут взыскиваться денежные средства с текущих счетов граждан, и только потом — деньги на вкладах, потому что в противном случае граждане нарушают условия вкладов, теряют проценты и платят штрафные санкции банкам. Вот этот законопроект как раз сегодня был презентован Министерством юстиции РФ, который мы разрабатывали продолжил он

24 июня на полях Петербургского международного юридического форума состоялась важная панельная дискуссия, связанная с трансформацией принудительного исполнения: введением в РФ реестра исполнительных документов, переходом на электронное предъявление к исполнению всех судебных и иных решений в нашей стране, обратил внимание глава ФССП.

Сейчас оно смешанное: где-то электронное, где-то бумажное. Но с 1 января 2028 года, в случае принятия этого законопроекта, вводится электронное предъявление к исполнению судебных решений на основании их внесения в специально создаваемый реестр добавил Аристов

К этому реестру у должников и взыскателей будет доступ через Госуслуги, а также будет обеспечена открытость исполнительного производства — должник будет знать о всех действиях судебного пристава и сможет подавать ходатайства, жалобы, если его что-то не устроит, резюмировал глава ФССП.