Генпрокурор Гуцан пообещал усилить надзор за обращенными в доход РФ активами

Москва21 мая Вести.Генеральная прокуратура России выявила системные недочеты в работе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) в части управления государственными активами.

Об этом заявил генеральный прокурор Александр Гуцан, чьи слова приводит пресс-служба надзорного органа.

По оценке генпрокурора, означенным ведомствам пока не удалось создать эффективный механизм обеспечения сохранности и последующего вовлечения изъятого имущества в экономический оборот.

Он обратил внимание на стратегическую значимость области распоряжения активами, обращенными в доход государства

Как отметил Гуцан, несмотря на активную судебную работу и значительные объемы имущества, возвращенного в государственную казну, эффективность последующего контроля за исполнением судебных постановлений остается недостаточной.

В Генпрокуратуре считают, что существующая система требует кардинального пересмотра: повышения сохранности активов, ускорения их реализации и более оперативного вовлечения имущества в хозяйственный оборот.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура России просит изъять в доход государства активы одного из крупнейших в стране цементных заводов "Новоросцемент".