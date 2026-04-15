Москва15 апр Вести.Коррупционерам необходимо запретить на законодательном уровне повторно поступать на госслужбу, считает генеральный прокурор РФ Алесандр Гуцан.

Он отметил, что в прошлом году некоторые чиновники пытались избежать наказания и уволиться по собственному желанию до начала проверки, однако такие попытки пресекались. По его словам, суд по искам прокуроров изменил причины увольнения на утрату доверия для порядка 300 должностных лиц.

Казалось бы, такая запись должна стать для коррупционеров черной меткой, исключить повторное поступление на государственную службу, однако соответствующего запрета в действующем законодательстве нет подчеркнул Гуцан

Ранее генпрокурор призвал жестко пресекать попытки нажиться на госконтрактах.