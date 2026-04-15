Гуцан: управление сайтами в даркнете может стать уголовным преступлением в РФ

Москва15 апр Вести.Генпрокурор России Александр Гуцан выступил с предложением ввести уголовную ответственность за управление сайтами в даркнете. Соответствующее заявление он сделал в Совете Федерации в среду, 15 апреля.

По словам Гуцана, в кабмине согласовали проект поправок к закону по обороту цифровых валют.

В нем учтены наши инициативы по установлению уголовной ответственности за управление сайтами в даркнете, применение при совершении преступлений специальных технических средств сообщил Гуцан

По его данным, за прошлый год в два раза выросло общее количество несовершеннолетних, причастных к террористическим преступлениям и экстремизму. Генпрокурор уточнил, что в большинстве случае вербовка подростков проводилась в дистанционном формате с помощью интернета.

По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор в 2025 году закрыл доступ к 62 тысячам веб-страниц, уточнил Гуцан. В том же году были признаны нежелательными 112 зарубежных и международных организаций, а на сегодня в реестр внесены 346 юридических лиц с таким статусом, добавил он. В качестве причины признания юрлиц нежелательными генпрокурор назвал "неприкрытую антироссийскую позицию", а также попытки "расшатать политическую ситуацию" в России.

Ранее в Сбербанке сообщили, что злоумышленники могут купить DDoS-атаку на черном рынке в даркнете.