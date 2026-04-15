Москва15 апр Вести.Повысить эффективность реализации программ в интересах демобилизованных участников спецоперации потребовала Генпрокуратура РФ от министра труда и социального развития. Об этом заявил генеральный прокурор России Александр Гуцан.

По его словам, до сих пор нет единой системы учета вернувшихся с СВО солдат и их адаптации к мирной жизни, а работу по их трудоустройству проводят формально.

По результатам проверки службы занятости мы потребовали от министра труда и социального развития повысить эффективность реализации программ в интересах демобилизованных, обеспечить координацию деятельности с иными уполномоченными органами сказал Александр Гуцан, выступая в Совете Федерации

Генпрокурор подчеркнул, что десятки миллионов рублей, выделенных из бюджета для создания вакансий, остались неосвоенными, а переподготовка ветеранов зачастую велась по невостребованным специальностям.