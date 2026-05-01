Москва1 маяВести.Депутат Государственной Думы Виталий Милонов в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести" призвал быть наставником и помощником для каждого вернувшегося бойца с СВО.
По его мнению, у таких ветеранов специальной военной операции есть высокий запрос на справедливость.
И помочь понять, как это сделать, быть таким гидом, наставником для каждого вернувшегося бойца — это наша священная задача. Парень возвращается, он живет каждый день со смертью. Я просто знаю, о чем говорю, ты каждый день готовишься умереть. У тебя, безусловно, кое-что меняется и в голове, и в душе. И вот здесь ты должен понять, что война осталась там, здесь войны уже нет. Каждый возвращающийся боец — это человек с очень высоким запросом на справедливость, иногда эгоистично высокимотметил Милонов в интервью
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассчитывает, что в этом году после выборов в местное законодательное собрание там начнет работать ветеран спецоперации. Об этом он ранее заявил ИС "Вести".