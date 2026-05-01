Москва1 мая Вести.В России необходимо перенимать мировой опыт лечения посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) в рамках помощи ветеранам специально военной операции. Таким мнением поделился депутат Государственной думы Виталий Милонов в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести".

Он подчеркнул, что мировая психология "изобилует исследованиями на эту тему".

И здесь не надо стесняться. Все, что мы можем найти полезного для нас, для наших бойцов, для семей их и в медицинском плане, и в плане реабилитации, и в плане психологической помощи нужно использовать мировой опыт, если он полезен. Давайте будем направлять его на пользу, на то, чтобы обеспечить максимальную поддержку тех людей, которые, особенно возвращаются после боевых действий