Москва1 маяВести.В России необходимо перенимать мировой опыт лечения посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) в рамках помощи ветеранам специально военной операции. Таким мнением поделился депутат Государственной думы Виталий Милонов в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести".
Он подчеркнул, что мировая психология "изобилует исследованиями на эту тему".
И здесь не надо стесняться. Все, что мы можем найти полезного для нас, для наших бойцов, для семей их и в медицинском плане, и в плане реабилитации, и в плане психологической помощи нужно использовать мировой опыт, если он полезен. Давайте будем направлять его на пользу, на то, чтобы обеспечить максимальную поддержку тех людей, которые, особенно возвращаются после боевых действийзаметил Милонов
Ранее сообщалось, что государственный фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества" отправил на переобучение в высшие учебные заведения и средние специальные учебные заведения 7,5 тыс. участников специальной военной операции. Об этом информационной службе "Вести" рассказала председатель фонда, статс-секретарь – заместитель министра обороны Российской Федерации Анна Цивилева.