Москва15 июл Вести.Ветеранам СВО чрезвычайно важно получать профессиональную психологическую помощь. Поэтому новый приказ Министерства здравоохранения о четких сроках приема психологов для участников спецоперации – правильное решение. Об этом заявил член высшего совета "Единой России", Герой России Владислав Головин.

Он также отметил важность контроля, чтобы каждый ветеран и члены его семьи могли получить помощь вне зависимости от места, где они живут.

После ранения лично у меня отдельной болью стало не физическое состояние, а душевные переживания. В таком состоянии, конечно, важна поддержка близких и боевых товарищей, но также очень важно получить помощь профессиональных психологов, с которыми бойцы могут проговорить все душевные переживания, боли и страхи, выслушать их рекомендации, получить специализированную помощь. Новый приказ Минздрава с четкими сроками приема психологов для участников СВО и их семей – правильное и давно назревшее решение отметил Головин

14 июля Министерство здравоохранения РФ издало приказ, согласно которому ветераны СВО и их семьи смогут получить услуги психолога в рамках диспансеризации. Это нововведение распространяется даже на тех, кто участвовал в боевых действиях на территории Донбасса в 2014 году.

Также в приказе отмечается, что консультацию психолога можно получить уже на первом этапе диспансеризации. Однако, если этого не получится сделать, то прием у специалиста можно сдвинуть на срок до 10 дней.