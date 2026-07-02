В ЕР призвали сделать День ветеранов боевых действий федеральным "Единая Россия" призвала сделать День ветеранов боевых действий федеральным

Москва2 июл Вести.Герой России, начальник главного штаба "Юнармии" Владислав Головин призвал дать Дню ветеранов боевых действий федеральный статус, говорится на сайте партии "Единая Россия".

Головин входит в первую пятерку списка кандидатов в депутаты ГД от "Единой России".

Он отметил, что ветераны и их родственники живут во всех регионах страны, и было бы справедливо учесть это.

К нам обращаются сами ветераны, ветеранские общественные объединения с предложением сделать такой памятный день единым для всех россиян. Поэтому считаю, что было бы справедливым и своевременным сделать День ветеранов боевых действий общефедеральным сказал Головин

В настоящее время эта дата признана только в отдельных регионах, на федеральном уровне она пока статуса не имеет.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев сообщил, что 480 участников СВО получили право баллотироваться от партии на предстоящих выборах различных уровней.