Москва28 июн Вести.Заместитель председателя Совета Безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев сообщил, что 480 участников специальной военной операции получили право баллотироваться от партии на предстоящих выборах различных уровней. Об этом он заявил на съезде партии.

Он подчеркнул, что участие бойцов СВО в политических процессах — это поручение президента, и партия его последовательно исполняет.

По результатам предварительного голосования право представлять партию на выборах получило почти 500 человек, 480 человек, свыше трети от всех, кто выдвигался. Это означает, что наше общество доверяет защитникам и выражает им свое уважение и поддержку заявил Медведев

Он также отметил высокий уровень конкуренции на праймериз: всего было подано более 22 тысяч заявок, что обеспечило почти 12 претендентов на каждое место для выдвижения.

Все те, кто прошли такой отбор, стали по-настоящему народными кандидатами. Поэтому я уверен — мы идем на выборы сильной командой добавил он

Медведев напомнил, что в предварительном голосовании приняли участие более 10 миллионов граждан — это, по его мнению, стало важным показателем доверия к партии и ее курсу на поддержку защитников Отечества.

Ранее на съезде президент РФ Владимир Путин отметил, что долг "Единой России" — сделать все для победы.