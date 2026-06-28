Лавров, Собянин, Поддубный и Львова-Белова войдут в пятерку ЕР на выборах Медведев предложил включить Лаврова, Собянина и Поддубного в пятерку списка ЕР

Москва28 июн Вести.Председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил включить в первую пятерку федерального предвыборного списка партии министра иностранных дел Сергея Лаврова, мэра Москвы Сергея Собянина, Героя России, заместителя гендиректора ВГТРК Евгения Поддубного.

"Единая Россия" 28 июня проводит в Москве первый этап предвыборного съезда.

Как отметил Медведев на съезде, в воскресенье партия утвердит список кандидатов на выборы в Госдуму, этот список должны возглавить люди, которых страна знает благодаря их патриотической позиции и делам.

…Предлагаю сформировать первую пятерку федерального предвыборного списка нашей партии следующими товарищами: министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров, мэр Москвы Сергей Семенович Собянин, Герой России, заместитель генерального директора ВГТРК Евгений Евгеньевич Поддубный сказал Медведев

Он добавил, что предлагает включить в первую пятерку списка также уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову и Героя России, начальника главного штаба всероссийского детско-юношеского, военно-патриотического общественного движения "Юнармия" Владислава Головина.