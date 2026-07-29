Лавров рассказал, почему оказался в предвыборной пятерке "Единой России" Лавров объяснил, почему оказался в предвыборной пятерке "Единой России"

Москва29 июл Вести.Наличие в предвыборной пятерке "Единой России" главы МИД РФ Сергея Лаврова было продиктовано решением руководства. Это связано с непростым периодом, который переживает Россия, следует из интервью Министра иностранных дел Российской Федерации, лидера предвыборного списка партии "Единая Россия" С. В. Лаврова генеральному директору агентства ТАСС А. О. Кондрашову.

Лавров подчеркнул, что имеет хорошие отношения с представителями всех партий и фракций в Госдуме.

Мое присутствие в пятерке по решению руководства, оно еще отражает обстоятельства, связанные с очень непростым периодом, который сейчас переживает страна. Периодом, который в решающей степени, конечно, зависит от того, как мы ведем специальную военную операцию пояснил он

Лавров отметил, что ценит доверие, которое ему оказано. Министр уже во второй раз входит в пятерку предвыборного списка партии "Единая Россия".