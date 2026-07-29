Москва29 июл Вести.Россия справляется с беспрецедентным санкционным давлением благодаря историческому наследию, экономическому потенциалу страны и уважению к своей истории. Об этом заявил Министр иностранных дел Российской Федерации, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" С. В. Лавров в интервью генеральному директору агентства ТАСС А. О. Кондрашову.

По словам Лаврова, в отношении России введено около 35 тыс. санкций, что является рекордом за всю историю существования человечества.

Он отметил, что основу устойчивости России заложили предыдущие поколения, создавшие богатейшую и самую большую страну в мире. Он подчеркнул значение природных ресурсов страны, ее географического положения, развития транспортной инфраструктуры и индустриализации, начавшейся еще в Российской империи и продолжившейся в советский период.