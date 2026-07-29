Москва29 июлВести.Население России, особенно люди, проживающие в приграничных областях, правильно воспринимают все тяжести, связанные с продолжающимся конфликтом. Об этом заявил Министр иностранных дел Российской Федерации, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" С. В. Лавров в интервью генеральному директору агентства ТАСС А. О. Кондрашову.
Он отметил, что гордится населением России.
В Москве уже, в Питере ощущаются эти беспилотные атаки, а то, что происходит в приграничных районах, в приграничных областях Российской Федерации, там просто они испытывают на себе все тяготы военного положения. И я очень горд, честно говоря, за то, что народ это воспринимает правильно. Воспринимает, как положено, как нам история велела и как велели нам те, кто победил нацизмзаявил Лавров
Он добавил, что состав тех, кто противостоит РФ, не изменился со времен Второй мировой войны.
Сейчас мы воюем с прямыми последователями и потомками вот тех нацистов, в том же составе. [Канцлер Германии Фридрих] Мерц открыто говорит: "Мы будем опять главные в Европе". Если ты такой откровенный, ну, будь готовзаявил Лавров