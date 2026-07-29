Москва29 июл Вести.Национальные интересы России на международной арене заключаются в сохранении статуса самостоятельной державы, надежном обеспечении границ и защите конституционных прав всех народов страны. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" С.В. Лавров в интервью генеральному директору агентства ТАСС А.О. Кондрашову.

Лавров подчеркнул, что Россия ни при каких обстоятельствах не допустит внешнего вмешательства и сохранит самостоятельность.

[Национальные интересы РФ заключаются в том,] чтобы мы были самостоятельной державой, самостоятельной цивилизацией, чтобы наши границы были надежно обеспечены. Чтобы никто не пытался даже думать о том, чтобы нам советовать, как устраивать свою жизнь внутри России. И чтобы все народы Российской Федерации продолжали иметь гарантированные Конституцией права на образование, на сохранение культуры, традиций, своих религиозных убеждений заявил Лавров

Он также отметил, что Россия готова к равноправному сотрудничеству с Китаем, Индией и другими странами, но Запад пока не готов к честному диалогу.

В таком качестве Россия будет не только заинтересована на равных сотрудничать с другими крупными центрами, которые формируются – это и Китай, и Индия, так что эти крупные игроки, конечно же, вместе с нами будут отстаивать справедливость в надежде на то, что Запад тоже когда-то придет в себя, Европа в частности, и будет готов на равных, по-честному встраиваться вот в эти новые системы отношений. Пока он к этому не готов. Соединенные Штаты тоже абсолютно не готовы к этому сказал Лавров

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе своего официального визита в Нью-Дели заявил, что Индия и Китай являются ближайшими друзьями России.