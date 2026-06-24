Лавров: Запад должен отказаться от экспансии в зону интересов РФ Лавров заявил, что Западу следует отказаться от экспансии в зоне интересов РФ

Москва24 июн Вести.Западу необходимо отказаться от планов экспансии в зоне жизненных интересов России. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на международном форуме "Примаковские чтения".

Одновременно Запад должен понять, чем быстрее, тем лучше, что от планов военно-политической, геоэкономической и, добавлю, идеологической экспансии в зоне жизненных интересов России нужно отказаться. сказал он

Лавров также подчеркнул необходимость обеспечения прав российских соотечественников. Он отметил, что это является неотъемлемым условием и не должно рассматриваться как часть переговорного процесса. По его словам, соблюдение этих прав - обязанность, не зависящая от каких-либо обстоятельств.

Глава МИД добавил, что Устав ООН и Конституция Украины гарантируют права русского и других национальных меньшинств. При этом, как заявил Лавров, украинская Конституция формально не отменена, хотя принятые на Украине законы, по его оценке, прямо ей противоречат.

Ранее Daily Express сообщала, что после заявлений Лаврова о рисках из-за атак ВСУ на Москву на Западе усилилась обеспокоенность. По данным издания, глава МИД России предупредил западные страны об угрозах, связанных с расширением влияния Европы на Украину, Молдавию и Армению, а также вступлением Финляндии и Швеции в НАТО. Daily Express расценила это как тревожный сигнал для альянса.