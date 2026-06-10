Лавров: идеи ЕС по мирному процессу на Украине стоит пропускать мимо ушей

Лавров признался, что пропускал бы мимо ушей заявления ЕС о переговорах с РФ Лавров: идеи ЕС по мирному процессу на Украине стоит пропускать мимо ушей

Москва10 июн Вести.Идеи европейских политиков касательно мирных переговоров между Россией и Украиной стоит пропускать мимо ушей, пока не будет подтверждена серьезность их намерений, полагает глава МИД РФ Сергей Лавров.

Соответствующее заявление министр сделал на пресс-конференции после заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Пока мы не услышим и не убедимся, что услышанное является серьезным предложением, а не очередной попыткой защитить и сохранить, еще и укрепить киевский нацистский режим, наверное, мы будем слушать, но подобные идеи я бы просто пропускал мимо ушей с точки зрения практической перспективы подчеркнул Лавров

Ранее Лавров сообщил, что Россия не наблюдает у США интереса по возвращению к пониманиям, достигнутым в ходе саммита в Анкоридже.