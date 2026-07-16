Лавров: подходы РФ и КНР к большинству мировых проблем совпадают

Лавров заявил об общности подходов России и КНР к мировым проблемам Лавров: подходы РФ и КНР к большинству мировых проблем совпадают

Москва16 июл Вести.Подходы России и КНР к большинству глобальных проблем весьма близки и даже совпадают. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своей статье для газеты "Коммерсант".

Он отметил, что Москву и Пекин объединяют общие взгляды на текущую геополитическую ситуацию.

Наши подходы к большинству глобальных и региональных проблем весьма близки, а чаще всего совпадают. Среди них – вопросы поддержания глобальной стратегической стабильности, контроля над вооружениями, борьбы с терроризмом и другими угрозами и вызовами отметил Лавров

По словам главы МИД, обе страны также отстаивают принцип устранения первопричин любых конфликтов и не поддерживают режим односторонних санкций.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай продолжат конструктивный диалог в интересах построения справедливого многополярного миропорядка.