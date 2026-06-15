РФ и КНР продолжат диалог для построения многополярного мира, отметил Путин Путин направил Си Цзиньпину поздравление по случаю дня рождения

Москва15 июн Вести.Российский лидер Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения. В поздравительной телеграмме президент РФ отметил, что Москва и Пекин продолжат конструктивный диалог в интересах построения справедливого многополярного миропорядка.

Путин отметил роль Си Цзиньпина во впечатляющих достижениях в экономическом, социальном и научно-техническом развитии КНР, его вклад в укрепление позиций Китая на мировой арене. Председатель КНР, подчеркнул российский лидер, по праву пользуется высоким авторитетом как среди соотечественников, так и за рубежом.

Мы, несомненно, продолжим конструктивный диалог и тесную совместную работу на благо наших дружественных народов, в интересах построения справедливого, по-настоящему демократического многополярного миропорядка отметил президент РФ в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля

Глава российского государства указал, что договоренности, достигнутые в ходе встречи с Си Цзиньпином в Пекине, имеют важное значение для развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем.

Искренне желаю вам, дорогой друг, доброго здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности пожелал Путин своему коллеге из Китая

Си Цзиньпин родился 15 июня 1953 года. Сегодня ему исполняется 73 года.