Ушаков рассказал о взаимном доверии между Путиным и Си Цзиньпином Ушаков: между лидерами РФ и КНР сложились по-настоящему товарищеские отношения

Москва15 июн Вести.Между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином сложились по-настоящему товарищеские отношения. Так помощник российского лидера Юрий Ушаков прокомментировал журналистам поздравительную телеграмму президента России по случаю дня рождения Си Цзиньпина.

По словам Ушакова, диалог российского и китайского лидеров всегда носит откровенный и содержательный характер.

Между лидерами наших стран сложились по-настоящему товарищеские отношения. Они глубоко уважают друг друга, испытывают взаимное доверие. Их диалог всегда носит откровенный и содержательный характер, основывается на совпадающих подходах по всем ключевым проблемам современности. И, конечно, они оба привержены развитию отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия наших стран сказал он

Взаимодействие двух государств крепнет прежде всего благодаря личным усилиям Путина и Си Цзиньпина, подчеркнул Ушаков.

Именно в таком духе прошел недавний майский визит президента России в Пекин, в ходе которого президент и председатель обстоятельно пообщались друг с другом, приняли целый ряд принципиальных, ориентированных на перспективу решений. Визит, конечно, подтвердил и совместную стабилизирующую роль, которую Россия и Китай играют на международной арене, важность их усилий по формированию справедливого многополярного миропорядка подытожил помощник российского президента

В понедельник Путин поздравил председателя КНР с днем рождения. В поздравительной телеграмме российский лидер отметил, что Москва и Пекин продолжат конструктивный диалог в интересах построения справедливого многополярного миропорядка.