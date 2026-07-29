Москва29 июл Вести.В тяжелые для России моменты ей помогают высшие силы. Об этом заявил Министр иностранных дел Российской Федерации, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" С. В. Лавров в интервью генеральному директору агентства ТАСС А. О. Кондрашову.



В пример он привел досрочную передачу власти от бывшего президента России Бориса Ельцина к действующему главе государства Владимиру Путину.

То, что Борис Николаевич Ельцин нашел в себе, прямо скажу, мужество передать власть досрочно. Это и то, что он передал власть тому человеку [Владимиру Путину], который единственный на тот момент смог сохранить Россию. Вот видите, такой исторический поворот, который, наверное, означает то, что все-таки Россия мечена Богом, и уж когда совсем тяжело, нам помогают свыше рассказал министр

Ранее Лавров рассказал о планах Запада по "деколонизации" России. По его словам, западные страны уже вынашивали такие идеи во времена распада СССР.