Москва29 июл Вести.На Западе снова раскручивают идеи о "деколонизации" России, которые были популярны при распаде СССР. Об этом заявил Министр иностранных дел Российской Федерации, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" С. В. Лавров в интервью генеральному директору агентства ТАСС А. О. Кондрашову.

Он напомнил, что тогда западные страны рассчитывали, что РФ распадется на куски, которые будет легко контролировать.

Появился лозунг деколонизация России, под чем, откровенно, подразумевается расчленение нашей страны в очередной раз. Возрождение тех надежд, которые на этапе исчезновения Советского Союза тоже Запад испытывал, глядя, как на Дальнем Востоке, на Урале сепаратистские движения появились, не говоря уже про Кавказ, и лелея надежду на то, что все это сейчас развалится и можно было по кусочку подбирать. И уже там даже они, по-моему, прикидывали, кому что должно достаться заявил Лавров

Ранее о периоде после распада СССР высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в тот период страну "трясло" и было непонятно, выстоит она или нет.