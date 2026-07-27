Песков: после распада СССР и до появления Путина было непонятно, устоит ли РФ

"Было непонятно, устоит ли РФ": Песков высказался о периоде после распада СССР Песков: после распада СССР и до появления Путина было непонятно, устоит ли РФ

Москва27 июл Вести.После распада СССР и до появления российского лидера Владимира Путина в большой политике было непонятно, устоит ли Россия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе выступления на форуме "Территория смыслов"​​​.

По его словам, после развала СССР Россию "трясло".

Еще не было Путина, и было непонятно, Россия устоит или нет сказал Песков

Как отметил пресс-секретарь главы государства, в тот период многие на Западе хотели, чтобы после распада Советского Союза остались "Московское княжество, княжество в Екатеринбурге" и другие "мелкие страны", которые потом "можно будет съесть".