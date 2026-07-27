Москва27 июлВести.После распада СССР и до появления российского лидера Владимира Путина в большой политике было непонятно, устоит ли Россия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе выступления на форуме "Территория смыслов".
По его словам, после развала СССР Россию "трясло".
Еще не было Путина, и было непонятно, Россия устоит или нетсказал Песков
Как отметил пресс-секретарь главы государства, в тот период многие на Западе хотели, чтобы после распада Советского Союза остались "Московское княжество, княжество в Екатеринбурге" и другие "мелкие страны", которые потом "можно будет съесть".