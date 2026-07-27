Нужно объяснять гражданам смысл непопулярных решений, заявили в Кремле Песков: иногда власти принимают непопулярные решения, важно объяснять их смысл

Москва27 июл Вести.Властям иногда приходится принимать непопулярные решения, при этом важно объяснять гражданам их смысл. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе выступления на форуме "Территория смыслов".

По его словам, властям на разных уровнях иногда приходится выбирать между принятием плохих и очень плохих решений. При этом иногда, подчеркнул пресс-секретарь главы государства, им приходится принимать "крайне непопулярные решения", которые нацелены на разрешение кризисных ситуаций.

Нужно довести смысл принимаемых решений до общества. Причем донести в тех нишах, где это будет восприниматься сказал Песков

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