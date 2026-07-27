Москва27 июл Вести.Нынешний кризис способствует укреплению суверенитета России и консолидации общества, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на форуме "Территория смыслов", трансляция которого велась на платформе "VK Видео".

По словам Пескова, сложившаяся ситуация оказывает влияние не только на развитие технологического и информационного суверенитета страны, но и способствует объединению граждан.

Мы сейчас находимся в идеальном кризисе, который укрепляет наш суверенитет, который скачкообразно, моментально наполнил всю нашу жизнь единством и консолидацией сказал пресс-секретарь

Ранее он также отметил, что гражданам необходимо объяснять смысл непопулярных решений. По словам Пескова, часто они нацелены на разрешение кризисных ситуаций.