Москва27 июл Вести.Информационного суверенитета не существует как такового, поскольку информация безгранична и изолировать от нее общество нельзя. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе форума "Территория смыслов".

Не бывает информационного суверенитета как такового​​​. Информация безгранична. Она трансгранична. Ни одна страна мира, ни одно общество не может развиваться в условиях, когда власть пытается информационно изолировать своих людей от всего мира от остального сказал Песков

По его словам, попытки изолировать общество от той или иной информации только помешают его развитию.

Это будет мешать обществу приобретать иммунитет против информационной заразы, которая идет от недоброжелателей, приобретать стойкость на фоне враждебных действий других стран по отношению к нам. Только окунувшись во все информационные потоки, мы можем понять, что же есть правда добавил пресс-секретарь российского лидера

Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" проходит на базе мастерской управления "Сенеж", которая относится к платформе "Россия – страна возможностей". Всего запланировано три смены – "Единство", "Правда" и "Родина", – которые продлятся с 20 июля по 6 августа.