Песков упрекнул журналистов за то, что они живут повесткой дня США Песков призвал журналистов жить повесткой дня России, а не США

Москва25 июн Вести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отчитал журналистов за обилие вопросов, посвященных американской повестке, и призвал их уделять больше внимания событиям в собственной стране.

Критика представителя Кремля прозвучала после вопроса прессы о том, будет ли президент РФ Владимир Путин поздравлять американского коллегу Дональда Трампа с Днем независимости США, который отмечается 4 июля.

У нас такая повестка дня! А вы живете повесткой дня США. Давайте жить повесткой дня России цитирует ТАСС Пескова

Ранее, 14 июня, Путин по телефону поздравил Трампа с 80-летием. Разговор лидеров сверхдержав продлился 55 минут. В ходе беседы президент РФ обратил внимание американского коллеги на то, что удары Киева по российским гражданским объектам не повлияют на ситуацию для украинской стороны на фронте.