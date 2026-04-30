Песков "Вестям": Путин и Трамп не затрагивали тему ударов по энергетике

Песков заявил, что Путин и Трамп не говорили об ударах по энергетике Песков "Вестям": Путин и Трамп не затрагивали тему ударов по энергетике

Москва30 апр Вести.Тема ударов по энергетической инфраструктуре в телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, прошедшего 29 апреля, не затрагивалась. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии ИС "Вести".

Он ответил на вопрос о том, затрагивалась ли тема ударов по энергетической инфраструктуре и о том, что эти украинские удары бьют и по американской экономике.

Нет отметил Песков

Ранее Песков также заявил, что четкие сроки перемирия по случаю Дня Победы будут объявлены.