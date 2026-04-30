Москва30 апрВести.Тема ударов по энергетической инфраструктуре в телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, прошедшего 29 апреля, не затрагивалась. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии ИС "Вести".
Он ответил на вопрос о том, затрагивалась ли тема ударов по энергетической инфраструктуре и о том, что эти украинские удары бьют и по американской экономике.
Нетотметил Песков
Ранее Песков также заявил, что четкие сроки перемирия по случаю Дня Победы будут объявлены.