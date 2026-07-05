Журналист: в годовщину США контакты Трампа были выстроены по приему Штирлица

Журналист: в годовщину США порядок контактов Трампа следовал известному приему Журналист: в годовщину США контакты Трампа были выстроены по приему Штирлица

Москва5 июл Вести.Очередность поздравлений президента США Дональда Трампа с 250-й годовщиной независимости страны была составлена не случайным образом.

Об этом написал в своем канале в MAX журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.

Последовательность контактов напоминает прием, известный по фильму "Семнадцать мгновений весны", отметил он.

Трамп сначала поговорил с [главой киевского режима Владимиром] Зеленским, а потом с [президентом РФ Владимиром] Путиным. Случайно ли? “Запоминается последняя фраза" - это Штирлиц вывел для себя, словно математическое доказательство. Важно, как войти в нужный разговор, но еще важнее искусство выхода из разговора обратил внимание Богданов

Президент Путин позвонил Трампу, поздравил с Днем независимости США. Разговор продолжался 1 час 25 минут, он носил не только протокольный, но и деловой, конструктивный характер. Была затронута тема урегулирования конфликта на Украине. Также президенты обсудили проведение чемпионата мира по футболу.