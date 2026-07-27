Москва27 июлВести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, рассуждая о важности информационного суверенитета, процитировал строки из баллады советского поэта и исполнителя песен Владимира Высоцкого о правде и лжи.
Песков выступил на форуме "Территория смыслов" с лекцией по теме "Правда в эпоху глобального шума". Пресс-секретарь главы государства рассказал, что это название напомнило ему о стихах Высоцкого.
Я не буду все это декламировать или читать. Сложность понимания заключается в том, что "разницы нет никакой между правдой и ложью, если, конечно, и ту, и другую раздеть". Это ли не гениально?сказал Песков
Он призвал беречь правду и не позволить лжи "раздеть нашу правду".
Ранее Песков высказал мнение, что информационная война тяжела. Пресс-секретарь президента не исключил, что она никогда не закончится.