Песков: информационная война может никогда не закончиться

Песков считает, что информационная война никогда не закончится Песков: информационная война может никогда не закончиться

Москва27 июл Вести.Информационная война тяжела и, вероятно, никогда не закончится. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На форуме "Территория смыслов" Песков ответил на вопрос об информационном противодействии Западу.

Информационная война действительно тяжелая. И информационная война, скорее всего, никогда не закончится сказал пресс-секретарь президента РФ

Песков также отметил, что бороться с фейками будет все сложнее, так как они становятся все более технологичными и разрушительными по информационному воздействию.