Москва27 июлВести.Информационная война тяжела и, вероятно, никогда не закончится. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На форуме "Территория смыслов" Песков ответил на вопрос об информационном противодействии Западу.
Информационная война действительно тяжелая. И информационная война, скорее всего, никогда не закончитсясказал пресс-секретарь президента РФ
Песков также отметил, что бороться с фейками будет все сложнее, так как они становятся все более технологичными и разрушительными по информационному воздействию.