Песков заявил, что Путин изучает каждую тему от "а" до "я" Песков: Путин овладевает каждой темой от "а" до "я"

Москва27 июл Вести.Президент России Владимир Путин изучает каждую тему от "а" до "я" и способен дискутировать по ней даже со специалистами. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на форуме "Территория смыслов".

Как быстро овладеть новой маленькой темой? В этом плане я всегда рассказываю, как я искренне восхищаюсь нашим президентом. Потому что, будучи президентом, тем более таким, как Путин, вы не можете позволить себе идти просто по верхам. Вам иногда приходится погружаться в самые сложные дебри самых различных тем сказал Песков

Представитель президента также перечислил основные сферы, требующие внимания президента. В частности, энергетику, мировые цены, рынки и закономерности их работы, вопросы дефицита и профицита, сельское хозяйство с его потребностью в удобрениях, а также международную повестку и другие вопросы.

И каждый раз Путин овладевает темой от "а" до "я". И он фактически в состоянии вести компетентные споры с теми специалистами, которые на этой теме сидят всю жизнь. Это всегда вызывало мое восхищение. И эта способность учиться. Способность учиться всегда, постоянно, на протяжении всей своей рабочей жизни. Это чрезвычайно важное качество, и я вам всем советую учиться подчеркнул Песков

Ранее Путин заявил о рисках ускорения инфляции.