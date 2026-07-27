Путин: более быстрый рост экономики РФ может привести к ускорению инфляции

Путин заявил о рисках ускорения инфляции Путин: более быстрый рост экономики РФ может привести к ускорению инфляции

Москва27 июл Вести.Более высокие темпы роста российской экономики могли бы привести к ускорению инфляции, поэтому нынешняя экономическая политика обеспечивает устойчивость финансовой системы страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы.

Глава государства отметил, что рост экономики мог бы быть выше, однако это чревато определенными рисками.

Конечно, хотелось бы больше, конечно. Но есть риски - риски роста инфляции и соответствующих последствий сказал Путин

По его словам, главным преимуществом проводимой сейчас политики остается устойчивость российской экономики и финансовой системы. Президент подчеркнул, что это позволяет решать задачи развития промышленности, в том числе оборонного комплекса.

Путин также напомнил, что Россия сохраняет четвертое место в мире по объему экономики по паритету покупательной способности и первое – среди европейских стран.

Ранее специалист рассказал, как политика Банка России влияет на снижение инфляции. По словам эксперта, к 2028 году ее показатель будет равняться 4-5%.