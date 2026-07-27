Москва27 июлВести.Более высокие темпы роста российской экономики могли бы привести к ускорению инфляции, поэтому нынешняя экономическая политика обеспечивает устойчивость финансовой системы страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы.
Глава государства отметил, что рост экономики мог бы быть выше, однако это чревато определенными рисками.
Конечно, хотелось бы больше, конечно. Но есть риски - риски роста инфляции и соответствующих последствийсказал Путин
По его словам, главным преимуществом проводимой сейчас политики остается устойчивость российской экономики и финансовой системы. Президент подчеркнул, что это позволяет решать задачи развития промышленности, в том числе оборонного комплекса.
Путин также напомнил, что Россия сохраняет четвертое место в мире по объему экономики по паритету покупательной способности и первое – среди европейских стран.
Ранее специалист рассказал, как политика Банка России влияет на снижение инфляции. По словам эксперта, к 2028 году ее показатель будет равняться 4-5%.