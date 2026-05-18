Москва18 мая Вести.Тенденция к замедлению инфляции в России есть, однако темпы экономического роста в стране остаются невысокими, что создает определенные риски. Об этом заявил директор Института государства и права РАН Александр Широв в интервью информационной службе "Вести".

По его словам, риски возможного роста инфляции остаются и связаны они как с внешней ситуацией – изменением цен на продовольствие, химическую продукцию и энергию, так и с условиями внутри страны, влияющими на цены.

Нужно понимать, что риски существуют. Риски, как мы понимаем, связаны и с внешней ситуацией, где значительно изменяются цены и на продовольствие, и на химическую продукцию, и на энергию, и риски, связанные с погодными условиями в нашей стране, которые, так сказать, влияют на динамику цен на плодоовощную продукцию. Но так или иначе, вот эта тенденция к замедлению инфляции – она существует. Проблема, наверное, в том, что одновременно с замедлением инфляции мы видим не очень высокие темпы экономического роста. Хотелось бы, чтобы инфляция осталась там, где она сейчас находится, или даже была бы ниже, а экономика росла быстрее заявил Широв

Ранее глава Министерства экономического развития (МЭР) Максим Решетников сообщил, что ведомство не ожидает роста инфляции при ускорении роста экономики.