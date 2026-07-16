Песков: трудности в российской экономике не носят критический характер

Песков: трудности в экономике РФ не носят критический характер Песков: трудности в российской экономике не носят критический характер

Москва16 июл Вести.Трудности в российской экономике есть, но они не носят критический характер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

По его словам, экономическая ситуация в России в целом находится в стабильном состоянии, макроэкономическая стабильность обеспечивается в полной мере.

О тех трудностях, которые переживает наша экономика, всем хорошо известно​​​. Трудности эти не носят критического характера сказал представитель Кремля, комментируя на брифинге текущую ситуацию в российской экономике

Песков подчеркнул, что и правительство, и президент страны регулярно обсуждают ситуацию и понимают, что надо делать для ее регулировки и улучшения.