Москва16 июлВести.Трудности в российской экономике есть, но они не носят критический характер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
По его словам, экономическая ситуация в России в целом находится в стабильном состоянии, макроэкономическая стабильность обеспечивается в полной мере.
О тех трудностях, которые переживает наша экономика, всем хорошо известно. Трудности эти не носят критического характерасказал представитель Кремля, комментируя на брифинге текущую ситуацию в российской экономике
Песков подчеркнул, что и правительство, и президент страны регулярно обсуждают ситуацию и понимают, что надо делать для ее регулировки и улучшения.