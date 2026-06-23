Москва23 июн Вести.Волатильность на мировых энергетических рынках влияет на все страны, однако никаких сомнений в макроэкономической стабильности в России нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что макроэкономическая стабильность России "абсолютно обеспечена, и не вызывает ни у кого сомнений".

Никаких поводов для сомнений в макроэкономической стабильности у нас в стране нет в настоящее время заявил Песков, отвечая на вопросы журналистов

Волатильность на нефтяных рынках влияет на всю экономику мира, в том числе и на российскую, и нефтяные доходы продолжают "оставаться существенным вкладом" в российский бюджет, однако растет и доля ненефтегазовых доходов, добавил он.

4 июня президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств заявил, что экономика России в прошлом году выросла, в отличие от стран Запада.