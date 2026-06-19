Москва19 июн Вести.Россия вынуждена сражаться в традиционной, информационной и психологической войнах. Об этом заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой.

При этом он отметил, что перечисленные угрозы не несут экзистенциального характера.

Есть война, что называется, боевая, вот там на линии боевого столкновения. Очевидно, ведется война информационная, и в этой информационной войне, к сожалению, мы очень часто работаем в изолированных сферах, и спасибо программе "60 минут", которая это делает блестяще. Но есть третья война, это война психологическая, это когда нужно деморализовать население и посеять у людей панику заметил зампред

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что странам Евросоюза следует ознакомиться с реальным положением дел, в том числе в конфликте на Украине.