Косачев: между РФ и Украиной есть разница – мы не воюем с женщинами и детьми

Косачев объяснил разницу в стиле ведения войны РФ и Украины Косачев: между РФ и Украиной есть разница – мы не воюем с женщинами и детьми

Москва19 июн Вести.Разница между действиями России и Украины заключается в том, что РФ не воюет с женщинами и детьми. Таким мнением в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой поделился заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Он добавил, что западные покровители лидера киевского режима Владимира Зеленского внушают ему иллюзию безнаказанности.

Есть только одна разница [между РФ и Украиной]: мы не воюем с женщинами и детьми, мы не бьем по гражданскому населению. У нас много людей, которые призывают перейти к каким-то ковровым бомбардировкам, лично у меня холодеет на душе, потому что я понимаю, с какими человеческими жертвами это будет связано. И я бы очень не хотел, чтобы последствия этих чудовищных ударов, а я сейчас говорю об украинских ударах по России, это очевидные военные преступления, тянулись бы за моей страной так, как они будут тянуться за Украиной, когда все это закончится и когда начнется время установления ответственности и наказания виновных. То, что сейчас происходит на уровне руководства Украины, тот же самый Зеленский, – это прямое следствие тех сигналов, которые ему посылают его покровители. Они ему внушают иллюзию вседозволенности и иллюзию безнаказанности рассказал Косачев

Ранее генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев объяснил, как России следует отвечать на выпады западных стран. По его мнению, это должно быть укрепление армии и экономики.