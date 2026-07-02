Косачев высказался о смене риторики США по Украине Косачев: подход США к украинскому конфликту отмечен лишь сменой риторики

Москва2 июл Вести.Изменения позиции США в вопросе урегулирования украинского конфликта ограничиваются лишь изменением риторики Вашингтона, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в интервью ТАСС.

После встречи глав стран G7 во французском Эвиан-ле-Бене с американской стороны идет "какая-то другая риторика", отметил Косачев.

По имеющейся у меня информации, пока это риторика, то есть нет каких-то практических действий с американской стороны, которые бы воспроизводили худшие практики времен предыдущего президента [США Джо] Байдена, который открыто поддерживал без всяких ограничений агрессивную Украину. Пока мы не в этой точке, слава Богу. Произошел, наверное, определенный откат приводит ТАСС слова Косачева

По словам сенатора, в отношениях России с США есть "очевидные разочарования", но называть ситуацию закрытой или захлопнувшейся нельзя, поскольку не все возможности для движения вперед исчерпаны. Москва неоднократно проявляла волю двигаться вперед, подчеркнул Косачев.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что страны Европы попытались на саммите G7 перебить договоренности, достигнутые в Анкоридже (США), чтобы продолжить войну до последнего украинца.

Портал Axios отметил, что президент США Дональд Трамп дал понять на саммите G7, что может не исполнять требования Москвы по Донбассу, согласованные на встрече в Анкоридже.