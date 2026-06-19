Косачев: Украина должна быть мостом, а не окопом между РФ и Западом

Украина не должна быть окопом между Россией и Западом, сказал Косачев Косачев: Украина должна быть мостом, а не окопом между РФ и Западом

Москва19 июн Вести.Украина должна быть мостом между Россией и Западом, а не окопом, заявил автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев.

Сенатор подчеркнул, что для России главное – добиться целей специальной военной операции, которые ранее были объявлены и не менялись. При этом он признал, что в ходе переговоров с другими сторонами украинского конфликта возможны компромиссы, однако они должны носить тактический, а не стратегический характер.

Дело не в том, чтобы обозначать происходящее духом Анкориджа, духом, не знаю, Москвы, духом еще чего-то… Украина должна быть, если хотите, мостом, а не окопом между Россией и странами, которые находятся к западу от России. Это все осталось. И это можно называть духом, но я бы, скорее всего, все-таки это сопровождал словом "боевой". Вот боевой дух совершенно точно у России сохраняется. А судя по тем картинкам, которые мы наблюдаем в части мобилизации у украинского населения, этот боевой дух стремительно убывает сказал Косачев

Ранее он назвал Украину послушной марионеткой Европы и подчеркнул, что у режима Владимира Зеленского нет никакой самостоятельности в принятии решений.