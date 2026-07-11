Москва11 июлВести.Документы, необходимые для окончательного разрешения украинского конфликта, будут "написаны кровью и порохом" непосредственно на линии боевого соприкосновения.
Такое заявление сделал вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев сделал в интервью газете "АиФ".
Согласно прогнозу парламентария, урегулирование противостояния будет достигнуто дипломатическим путем.
Просто те документы, которые лягут на этот стол, будут написаны кровью и порохомполагает Косачев
Он также добавил, что согласованные на переговорах договоренности, будут разительно отличаться от тех, что были зафиксированы участниками переговорного процесса в апреле 2022 года, причем не в пользу Киева.
Украина свой шанс завершить этот конфликт с минимальными потерями тогда безвозвратно упустилаутверждает сенатор
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет готовность к мирному урегулированию конфликта на Украине и остается открытой к посредническим усилиям США.