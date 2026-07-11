Косачев: документы для разрешения конфликта на Украине напишут кровью и порохом

Сенатор Косачев: документы для разрешения конфликта на Украине напишут кровью Косачев: документы для разрешения конфликта на Украине напишут кровью и порохом

Москва11 июл Вести.Документы, необходимые для окончательного разрешения украинского конфликта, будут "написаны кровью и порохом" непосредственно на линии боевого соприкосновения.

Такое заявление сделал вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев сделал в интервью газете "АиФ".

Согласно прогнозу парламентария, урегулирование противостояния будет достигнуто дипломатическим путем.

Просто те документы, которые лягут на этот стол, будут написаны кровью и порохом полагает Косачев

Он также добавил, что согласованные на переговорах договоренности, будут разительно отличаться от тех, что были зафиксированы участниками переговорного процесса в апреле 2022 года, причем не в пользу Киева.

Украина свой шанс завершить этот конфликт с минимальными потерями тогда безвозвратно упустила утверждает сенатор

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет готовность к мирному урегулированию конфликта на Украине и остается открытой к посредническим усилиям США.