Песков: РФ остается открытой к урегулированию на Украине

Кремль: Россия остается открытой к процессу мирного урегулирования на Украине Песков: РФ остается открытой к урегулированию на Украине

Москва26 июн Вести.Россия сохраняет готовность к мирному урегулированию конфликта на Украине и остается открытой к посредническим усилиям США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мы остаемся открытыми для этих услуг (посреднических услуг США - Прим. ред.), для самого процесса мирного урегулирования конфликта сказал Песков

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что на саммите России и США на Аляске не было достигнуто каких-либо соглашений по урегулированию конфликта на Украине.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь указал, что на Аляске были обсуждены предложения США, которые РФ приняла.