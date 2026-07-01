Токаев поздравил казахстанцев с вступлением в силу новой Конституции

Токаев сообщил о начале новой эры в истории Казахстана Токаев поздравил казахстанцев с вступлением в силу новой Конституции

Москва1 июл Вести.Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что вступление в силу новой Конституции означает перестройку политической системы республики.

Уточняется, что новая Конституция Казахстана вступила в силу 1 июля.

Сегодня начинается новая эра в истории суверенного Казахстана. Мы выходим на магистральный путь поступательного прогресса, политических и экономических реформ, масштабной модернизации говорится в обращении главы государства к соотечественникам, опубликованном пресс-службой президента

Он отметил, что казахстанцы 15 марта на референдуме по новому основному закону сделал судьбоносный выбор.

Новая Конституция предполагает переход к однопалатному парламенту, создание поста вице-президента и прочие нововведения. Утратившая силу Конституция действовала с 1995 года.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что новая Конституция Казахстана отвечает духу времени.