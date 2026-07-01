Москва1 июлВести.Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что вступление в силу новой Конституции означает перестройку политической системы республики.
Уточняется, что новая Конституция Казахстана вступила в силу 1 июля.
Сегодня начинается новая эра в истории суверенного Казахстана. Мы выходим на магистральный путь поступательного прогресса, политических и экономических реформ, масштабной модернизацииговорится в обращении главы государства к соотечественникам, опубликованном пресс-службой президента
Он отметил, что казахстанцы 15 марта на референдуме по новому основному закону сделал судьбоносный выбор.
Новая Конституция предполагает переход к однопалатному парламенту, создание поста вице-президента и прочие нововведения. Утратившая силу Конституция действовала с 1995 года.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что новая Конституция Казахстана отвечает духу времени.