Москва25 июл Вести.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой о создании цифрового транспортного коридора между двумя странами. Соответствующее предложение прозвучало в ходе форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, проходящего в Омске.

Выступая перед участниками мероприятия, казахстанский лидер отметил, что на базе уже действующих цифровых платформ можно запустить пилотный проект на одном из наиболее загруженных направлений.

На базе действующих цифровых платформ предлагается в пилотном формате запустить на одном из наиболее загруженных направлений цифровой транспортный коридор Казахстан – Россия. Уверен, эффективная цифровая интеграция транспортно-логистических систем двух стран и широкое применение новых технологий позволят нам нарастить объем взаимной торговли, увеличить транзитные потоки, комплексно укрепить экономические связи сказал Токаев

Лидер Казахстана также напомнил, что знаковым событием стал первый пробег беспилотных грузовых автотранспортных средств между странами, состоявшийся в мае в рамках визита президента России Владимира Путина в Казахстан.