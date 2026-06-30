Токаев рассказал Путину о своем визите в Брюссель в ходе телефонного разговора

Токаев рассказал Путину о своих впечатлениях от визита в Брюссель Токаев рассказал Путину о своем визите в Брюссель в ходе телефонного разговора

Москва30 июн Вести.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поделился своими впечатлениями от недавней поездки в Брюссель в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Кроме того, президенты обсудили реализацию взаимовыгодных двусторонних проектов РФ и Казахстана в торгово-экономической и энергетической областях.

В официальном заявлении отмечается, что главы двух стран обсудили перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства и укрепления союзнических отношений между Москвой и Астаной.

Ранее также сообщалось, что Путин выразил благодарность лидеру Казахстана за создание международной структуры по поддержке русского языка.