Путин и Токаев поблагодарили друг друга на прощание в аэропорту Астаны

Путин и Токаев обменялись благодарностями Путин и Токаев поблагодарили друг друга на прощание в аэропорту Астаны

Москва29 мая Вести.Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обменялись благодарностями во время прощания в аэропорту Астаны.

Кадры окончания визита российского лидера в Казахстан опубликованы в официальном канале Кремля в мессенджере MAX.

Касым-Жомарт Токаев проводил российского президента до трапа самолета в аэропорту Астаны. На прощание лидеры обменялись рукопожатием, кратко побеседовали и поблагодарили друг друга.

Ранее Владимир Путин заявил, что остался доволен итогами переговоров с Казахстаном, отметив, что сохранение близких, добрососедских, "практически родственных отношений" между двумя государствами и гражданами имеет первостепенное значение.