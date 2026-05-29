Москва29 маяВести.Президент России Владимир Путин завершил государственный визит в Казахстан. В аэропорту Астаны его провожал Касым-Жомарт Токаев, об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.
На видео, опубликованном Кремлем в соцсетях, кортеж президента РФ направляется в аэропорт Астаны, Путин у трапа самолета жмет руку казахстанскому лидеру Токаеву.
Президент России Владимир Путин прибыл в Казахстан 27 мая с государственным визитом, а 29 мая принял участие в основных мероприятиях саммита ЕАЭС в Астане.
На пресс-подходе по итогам визита Путин заявил, что остался доволен итогами переговоров с Казахстаном.