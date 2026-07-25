Москва25 июлВести.В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) могут задействовать искусственный интеллект (ИИ) для выстраивания оптимальных транспортных цепочек. Такое заявление сделал российской президент Владимир Путин на Форуме межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана.
По словам Путина, в стадии проработки в настоящее время находятся перспективные инициативы по формированию Евразийского цифрового транспортного коридора.
Речь идет о задействовании технологий искусственного интеллекта для выстраивания оптимальных транспортных цепочек и безбумажного мониторинга движения грузовсообщил глава государства
XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит в Омске. Путин прибыл в город с рабочим визитом 25 июля.