Путин: в ЕАЭС могут задействовать ИИ для выстраивания транспортных цепочек

Путин: в ЕАЭС могут задействовать ИИ для транспортных цепочек Путин: в ЕАЭС могут задействовать ИИ для выстраивания транспортных цепочек

Москва25 июл Вести.В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) могут задействовать искусственный интеллект (ИИ) для выстраивания оптимальных транспортных цепочек. Такое заявление сделал российской президент Владимир Путин на Форуме межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана.

По словам Путина, в стадии проработки в настоящее время находятся перспективные инициативы по формированию Евразийского цифрового транспортного коридора.

Речь идет о задействовании технологий искусственного интеллекта для выстраивания оптимальных транспортных цепочек и безбумажного мониторинга движения грузов сообщил глава государства

XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит в Омске. Путин прибыл в город с рабочим визитом 25 июля.