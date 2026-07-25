Москва25 июлВести.В ходе XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске главы государств Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев осмотрели стенды с видеопрезентацией взаимодействия Москвы и Астаны.
После приветствия и совместного фотографирования вице-премьер Алексей Оверчук РФ представил главам стран стенды с видеопрезентацией, посвященные сотрудничеству двух государств. Стороны прослушали доклад о транспортном каркасе сотрудничества, развитии торговли и выходе на новые рынки.
Вторая часть презентации была посвящена технологии искусственного интеллекта. Ее представил Путину и Токаеву заместитель премьер-министра, министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев.
В ходе выступления на форуме Путин заявил, что товарооборот между Россией и Казахстаном растет с хорошей динамикой. По его словам, российско-казахстанские отношения развиваются успешно и носят стратегический характер, свидетельством чему является и растущий товарооборот.